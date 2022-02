Omicidio Cerciello | chat su bendaggio Hjorth | “Procedimenti disciplinari per militari”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”L’Arma dei Carabinieri ha appena appreso che, nell’ambito del processo a carico del maresciallo capo Fabio Manganaro, per la vicenda deldi Gabriele Natale, sono stati depositati atti di un consulente esterno della Procura relativi a contenuti di alcuneintercorse tradai toni offensivi ed esecrabili. Non appena gli atti con i nominativi deicoinvolti saranno resi disponibili, l’Arma avvierà con immediatezza i conseguentiper l’adozione di provvedimenti di assoluto rigore”. Lo sottolinea in una nota il comando generale dell’Arma dei carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Rega, ombre sul processo: tre testimoni chiave indagati per false dichiarazioni Rega, è morto il testimone - chiave Sergio Brugiatelli: 'Mario mi ha ...... sono frasi contenute in alcune chat tra carabinieri dopo l'arresto di Gabriele Natale Hjorth , accusato assieme a Finnegan Lee Elder dell'del vicebrigadiere Mario Rega. Le ... È il 26 luglio 2019, Natale Hjorth e Finnegan Lee sono sospettati della morte di Mario Cerciello Rega, ucciso qualche ora prima in una via del quartiere Prati, a Roma. Un carabiniere scrive: ...