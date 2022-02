Napoli, infortunio per il top player: annunciati i veri tempi di recupero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il top player del Napoli, appena infortunatosi, avrebbe dovuto stare a lungo fuori: sono stati ora annunciati i veri tempi di recupero Hirving Lozano potrebbe bruciare le tappe e rientrare prima dall’infortunio che lo ha colpito con la maglia del Messico. Andiamo quindi a vedere quando Luciano Spalletti potrà riaverlo a disposizione: i nuovi tempi di recupero. Luciano Spalletti ed Hirving Lozano al termine di una partita (via Getty Images)Il Napoli ha rischiato di perdere Hirving Lozano per tutta la stagione dopo l’ennesimo infortunio con la maglia del Messico. Infatti questa è una stagione abbastanza travagliata per il calciatore, che non riesce a trovare troppa continuità a causa ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il topdel, appena infortunatosi, avrebbe dovuto stare a lungo fuori: sono stati oradiHirving Lozano potrebbe bruciare le tappe e rientrare prima dall’che lo ha colpito con la maglia del Messico. Andiamo quindi a vedere quando Luciano Spalletti potrà riaverlo a disposizione: i nuovidi. Luciano Spalletti ed Hirving Lozano al termine di una partita (via Getty Images)Ilha rischiato di perdere Hirving Lozano per tutta la stagione dopo l’ennesimocon la maglia del Messico. Infatti questa è una stagione abbastanza travagliata per il calciatore, che non riesce a trovare troppa continuità a causa ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @infoitsport: Napoli, infortunio prima dell’Inter: svelati i veri tempi di recupero - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, possibile terapia conservativa per Lozano dopo l'infortunio alla spalla - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, possibile terapia conservativa per Lozano dopo l'infortunio alla spalla - Salvato95551627 : RT @ruotebucate: Chi augura qualche infortunio all’Inter non è un tifoso del Napoli, spiace ma dopo tutto quello che abbiamo passato augura… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, possibile terapia conservativa per Lozano dopo l'infortunio alla spalla -