Muore da sola in casa, trovata dopo 2 anni: il Sindaco invita i cittadini a partecipare al funerale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Marinella Beretta è morta sola, a 70 anni: era talmente sola che ci sono voluti 2 anni ed un evento totalmente accidentale per scoprire il suo corpo ormai decomposto, sul divano di casa sua. Nessuno l'aveva cercata né si era allarmato per la sua scomparsa: ora che la sua perdita è venuta alla luce la sua città, Como, non vorrebbe ignorarla ancora ed il Sindaco ha invitato la cittadinanza a venire ai funerali della donna perché quest'ultima non sia lasciata sola anche in occasione dell'estremo saluto. Morta in casa da 2 anni, scoperta per via delle piante del giardino Marinella Beretta aveva 70 anni: da due anni nessuno andava a trovarla ed i vicini non la vedevano in giro da ...

