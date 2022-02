Massara | ' La telefonata a Donnarumma? Lui ha rifiutato tutte le nostre proposte'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nessuna polemica, anzi l'augurio per una carriera lunga e felice, ma il Milan ha tenuto a rispondere alle affermazioni di Gigio, che oggi alla Gazzetta aveva raccontato che " l'ultimada parte del Milan è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere . Quindi è finita così...". Il direttore sportivo rossonero, Frederic ...

...aveva raccontato che " l'ultimada parte del Milan è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere . Quindi è finita così...". Il direttore sportivo rossonero, Frederic,...In particolare, l'ex Milan ha affermato di aver preso la decisione di cambiare squadra nel momento in cui Maldini egli hanno comunicato di aver acquistato un altro portiere. Stasera, da gran ...A presentarsi ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo del club rossonero Frederic Massara. Arrivato per prendere il posto di Donnarumma, Maignan nel derby è stato autore di una prova al di ...Il direttore del Milan Ricky Massara spiega perché Gianluigi Donnarumma ... Gazzetta dello Sport oggi in cui ha detto che l'ultima telefonata ricevuta dal Milan è stata per dirgli di aver ...