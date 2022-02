Lulù Selassié contro Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip: la concorrente va su tutte le furie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono recentemente finiti nel mirino delle critiche per i loro continui litigi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, in particolare, non gradirebbe il fatto di venire sempre attaccato in puntata, paragonando le loro scaramucce a quelle avute tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo agli albori della loro love story. Ma il paragone manda la Princess su tutte le furie. Alessandro Basciano stufo delle critiche per la sua storia con Sophie Codegoni Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, con Lulù Selassié che ha avuto un breve ma duro scontro con Alessandro ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022)e Sophie Codegoni sono recentemente finiti nel mirino delle critiche per i loro continui litigi nella Casa delVip. Il ragazzo, in particolare, non gradirebbe il fatto di venire sempre attaccato in puntata, paragonando le loro scaramucce a quelle avute trae Manuel Bortuzzo agli albori della loro love story. Ma il paragone manda la Princess sulestufo delle critiche per la sua storia con Sophie Codegoni Attimi di tensione nella Casa delVip, conche ha avuto un breve ma duro scon...

Advertising

reactvideosarch : jessica clarissa lulù selassié miriana manuel amedeo ridono con gusto velocizzati veranda grande fratello vip gfvip… - Chiara200212 : Le amo troppo ?? #gfvip #miriana #miriagio #miriangels #jessica #lulu #selassie - BiagioRagno : Facevo una riflessione,forse è proprio un vizio di famiglia che le Selassié si fissano talmente tanto per qualcuno… - CronacaSocial : Sorpresa per Lulu Selassie: entra in casa il suo imitatore. Ecco di chi si tratta. ???????? - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Blanco, nella sua Calvagese della Riviera... cose mai viste: clamoroso dopo Sanremo Non é la prima volta che il Grande Fratello Vip desta interesse nel mondo:Lulú Selassié è finita al centro dell'attenzione di Twitter, in quanto la nota rapper Cardi B ha riportato sul suo account un ...

Alessandro Basciano minimizza i disturbi alimentari di Antonio/ 'Ca*ate. Io problemi più seri' Alessandro se l'è presa con Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié, invitandole a parlare della proprio vita invece che di lui e Sophie. " Stavamo parlando di Antonio, che ci dispiace? ", ha cercato di ...

Non é la prima volta che il Grande Fratello Vip desta interesse nel mondo:Lulúè finita al centro dell'attenzione di Twitter, in quanto la nota rapper Cardi B ha riportato sul suo account un ...Alessandro se l'è presa con Nathaly Caldonazzo e, invitandole a parlare della proprio vita invece che di lui e Sophie. " Stavamo parlando di Antonio, che ci dispiace? ", ha cercato di ...