LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: guida l’austriaco Greiderer, bene Buzzi e Bortolas dal trampolino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43: Buon salto per il tedesco Rydzek che sfrutta il vento favorevole, arriva a 104 metri, punteggio di 122.2 e secondo posto 9.42: Il finlandese Herola trova un buon salto: 100 metri e punteggio di 115.7 che gli vale il quinto posto 9.40: Salto solo discreto del norvegese Andersen che trova anche vento non favorevole: 96 metri e punteggio di 109.3, ottavo posto 9.39: Gran salto dell’austriaco Greiderer che vola a 103.5 metri, punteggio di 123.6 che significa primo posto 9.38: Il norvegese Bjoernstad raggiunge 99 metri ed è sesto con 110.1 punti 9.37: Salto non eccezionale dell’austriaco Fritz che arriva a 96 metri per un punteggio di 105.2, settimo posto 9.36: l’austriaco Rehrl trova un buon salto da 102 metri, punteggio di 115.8 che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.43: Buon salto per il tedesco Rydzek che sfrutta il vento favorevole, arriva a 104 metri, punteggio di 122.2 e secondo posto 9.42: Il finlandese Herola trova un buon salto: 100 metri e punteggio di 115.7 che gli vale il quinto posto 9.40: Salto solo discreto del norvegese Andersen che trova anche vento non favorevole: 96 metri e punteggio di 109.3, ottavo posto 9.39: Gran salto delche vola a 103.5 metri, punteggio di 123.6 che significa primo posto 9.38: Il norvegese Bjoernstad raggiunge 99 metri ed è sesto con 110.1 punti 9.37: Salto non eccezionale delFritz che arriva a 96 metri per un punteggio di 105.2, settimo posto 9.36:Rehrl trova un buon salto da 102 metri, punteggio di 115.8 che ...

