L’Equipe | «L’intervista a Peng Shuai era preconfezionata | non sappiamo se è davvero libera»

Uno dei giornalisti di L'Equipe che ha condotto la prima intervista esclusiva con Peng Shuai, la star del tennis cinese al centro di un caso diplomatico negli ultimi mesi, dice che la conversazione era attentamente controllata e che la giocatrice di fatto non ha risposto alle domande sulla sua presunta limitazione della libertà. Dubbi già sollevati dalla stampa internazionale: Peng Shuai sembra comunque una sorta di ostaggio. Un funzionario olimpico cinese era nella stanza dell'intervista e ha tradotto la conversazione con Peng. Nell'intervista a L'Equipe Peng ha negato di essere stata aggredita sessualmente dal politico e ha affermato che il post sui social media che ha scatenato la controversia era stato frainteso.

