L’anello di Adele ai Brit Award 2022 | nozze in vista o furbo depistaggio?

Leggi su amica

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutti a fissare quel. Sembra che non ne abbiano mai visto uno. In verità, uno così grande non è così facile da ammirare. Ma stiamo parlando della pop star più famosa del mondo, quindi, addosso a lei pare tutto normale. Già, ma cosa vuol dire quell’abbagliante diamante a goccia cheha sfoggiato ai? Era sull’anulare: che il fidanzato Rich Paul le abbia fatto la grande proposta? O, forse, come dico alcuni fan piuttosto arrabbiati, è solo un modo per spostare l’attenzione dal fiasco di Las Vegas? Un diamante a goccia non passa inosservato. Se poi è sull’anulare della popstar del momento, ancora meno.sta sposare il suo Rich Paul? Oè solo un modo per sviare l’attenzione da altre faccende poco piacevoli che la riguardano? Foto ...