La nuova funzione di Chrome History Journeys (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiama Chrome History Journeys ed è la nuova funzione che il broswer mette a disposizione per gli utenti che hanno necessità di risalire alla propria cronologia in maniera più precisa e puntuale rispetto a quella attuale. La nuova funzione verrà resa disponibile, per ora solo nella versione desktop di Chrome ma Google ha fatto sapere che presto l’utilizzo dovrebbe essere esteso anche ad altri dispositivi. Lo scopo di History Journeys di Chrome è quello di fornire uno strumento che faciliti l’individuazione delle fonti precedentemente usate per cercare informazioni su un determinato argomento. LEGGI ANCHE >>> Google rinvia al 2023 la rimozione dei cookie da Chrome Come ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiamaed è lache il broswer mette a disposizione per gli utenti che hanno necessità di risalire alla propria cronologia in maniera più precisa e puntuale rispetto a quella attuale. Laverrà resa disponibile, per ora solo nella versione desktop dima Google ha fatto sapere che presto l’utilizzo dovrebbe essere esteso anche ad altri dispositivi. Lo scopo didiè quello di fornire uno strumento che faciliti l’individuazione delle fonti precedentemente usate per cercare informazioni su un determinato argomento. LEGGI ANCHE >>> Google rinvia al 2023 la rimozione dei cookie daCome ...

Advertising

matvigi : Una nuova funzione di iPhone permetterà ai commercianti di accettare pagamenti... - - Czinforma : - infoitscienza : Una nuova funzione di iPhone permetterà ai commercianti di accettare pagamenti in crypto - RiccardoMarz90 : RT @cavicchioli: Pare che la nuova funzione Tap to Pay di iPhone consentirà anche indirettamente i pagamenti in criptovalute, se si utilizz… - telodogratis : Una nuova funzione di iPhone permetterà ai commercianti di accettare pagamenti in crypto -