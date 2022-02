“La notizia che non avremmo mai voluto sentire”: se n’è andato uno dei protagonisti del primissimo X-Factor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi è venuto a mancare uno dei concorrenti della primissima, storica edizione di X-Factor, andata in onda su Rai2 dal lontano 10 Marzo 2008 al 27 Maggio 2008. Lutto nella grande famiglia del talent per Kristian Cipolla, che insieme al suo gruppo, i SeiOttavi, aveva partecipato alla stessa edizione di X-Factor che ha lanciato la carriera musicale di Giusy Ferreri, che all’epoca dovette accontentarsi del secondo posto. Una vita, quella di Kris, dedicata alla musica: fin da piccolo studia pianoforte e canto fino ad arrivare al 1999, quando entra nella compagnia teatrale ‘Il Cavaliere Azzurro’ come tenore. Poi arriva la formazione dei SeiOttavi e la partecipazione a X-Factor, dove si sono scontrati con il gruppo vocale degli Aram Quartet, vincitori dell’edizione 2008. Il gruppo di Kristian Cipolla, specializzato in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi è venuto a mancare uno dei concorrenti della primissima, storica edizione di X-, andata in onda su Rai2 dal lontano 10 Marzo 2008 al 27 Maggio 2008. Lutto nella grande famiglia del talent per Kristian Cipolla, che insieme al suo gruppo, i SeiOttavi, aveva partecipato alla stessa edizione di X-che ha lanciato la carriera musicale di Giusy Ferreri, che all’epoca dovette accontentarsi del secondo posto. Una vita, quella di Kris, dedicata alla musica: fin da piccolo studia pianoforte e canto fino ad arrivare al 1999, quando entra nella compagnia teatrale ‘Il Cavaliere Azzurro’ come tenore. Poi arriva la formazione dei SeiOttavi e la partecipazione a X-, dove si sono scontrati con il gruppo vocale degli Aram Quartet, vincitori dell’edizione 2008. Il gruppo di Kristian Cipolla, specializzato in ...

