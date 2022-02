Inviato di Khartoum in Israele, si stringono i rapporti tra golpisti sudanesi e Tel Aviv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con ogni probabilità è il generale Mohamed Hamdan Dagalo, tra i protagonisti del colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre in Sudan, l’Inviato «segreto» di Khartoum che a inizio settimana è arrivato in Israele per rafforzare i legami tra i due paesi. Martedì Dagalo è stato ricevuto dallo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, al quale ha espresso solidarietà per i recenti attacchi con droni e razzi dei ribelli yemeniti Houthi contro gli Emirati. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con ogni probabilità è il generale Mohamed Hamdan Dagalo, tra i protagonisti del colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre in Sudan, l’«segreto» diche a inizio settimana è arrivato inper rafforzare i legami tra i due paesi. Martedì Dagalo è stato ricevuto dallo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, al quale ha espresso solidarietà per i recenti attacchi con droni e razzi dei ribelli yemeniti Houthi contro gli Emirati. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

