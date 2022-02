Il Milan devasta la Lazio con un 4-0 senza storia Sarà derby contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia

Advertising

GianluMondo : RT @cmdotcom: Il #Milan devasta la #Lazio con un 4-0 senza storia. Sarà derby contro l'#Inter in semifinale di #CoppaItalia - francesco_gia : RT @cmdotcom: Il #Milan devasta la #Lazio con un 4-0 senza storia. Sarà derby contro l'#Inter in semifinale di #CoppaItalia - cmdotcom : Il #Milan devasta la #Lazio con un 4-0 senza storia. Sarà derby contro l'#Inter in semifinale di #CoppaItalia… - SSOURXDIESELZ : domani sera c'è sia il Milan che Sanremo e io sono fuori non vedo ne uno ne l'altro, questa cosa mi devasta -

Ultime Notizie dalla rete : Milan devasta

Zazoom Blog

...ilieri noi non sappiamo che ha fatto ilieri noi non sappiamo che ha fatto il... Niente amma suffrì La solitudine di Ospina in questa occasione miil cuore Marò speriamo che ......ilieri noi non sappiamo che ha fatto ilieri noi non sappiamo che ha fatto il... Niente amma suffrì La solitudine di Ospina in questa occasione miil cuore Marò speriamo che ...Continua il momento magico del Milan che dopo aver battuto l'Inter nel derby di sabato ... I rossoneri hanno battuto i biancocelesti con il punteggio netto di 4-0. Primo tempo devastante chiuso con il ...Il primo tempo del Milan è veramente devastante, così come Leao. Il portoghese è un calciatore interessante, in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento. La gara si sblocca dopo 24 minuti ...