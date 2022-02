I bambini non vogliono dormire? Trucchi per addormentarli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quanti genitori si trascinano da una stanza all’altra, allo stremo delle forze, nel tentativo di far addormentare un neonato tra le proprie braccia? Numerose sono anche le persone costrette a salire in macchina, e a fare più volte il giro dell’isolato, sperando che il piccolo cada in un sonno ristoratore? In pochi casi, infatti, una ninna nanna o bei pigiami per bambini sono sufficienti per assicurare bei sogni. Evitare la Tv, abbassare le luci e seguire sane abitudini serali La fine della cena rappresenta già il momento giusto per iniziare a tranquillizzare i più piccoli. Lasciarli troppo tempo davanti alla Tv, o permettere loro di giocare troppo tempo con i videogiochi nelle ore serali, finirà per esporli a luci troppo forti. E questi stimoli non faranno che impedire il rilassamento e allontanare il sonno. Il consiglio è seguire un rituale volto a farli sentire più ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quanti genitori si trascinano da una stanza all’altra, allo stremo delle forze, nel tentativo di far addormentare un neonato tra le proprie braccia? Numerose sono anche le persone costrette a salire in macchina, e a fare più volte il giro dell’isolato, sperando che il piccolo cada in un sonno ristoratore? In pochi casi, infatti, una ninna nanna o bei pigiami persono sufficienti per assicurare bei sogni. Evitare la Tv, abbassare le luci e seguire sane abitudini serali La fine della cena rappresenta già il momento giusto per iniziare a tranquillizzare i più piccoli. Lasciarli troppo tempo davanti alla Tv, o permettere loro di giocare troppo tempo con i videogiochi nelle ore serali, finirà per esporli a luci troppo forti. E questi stimoli non faranno che impedire il rilassamento e allontanare il sonno. Il consiglio è seguire un rituale volto a farli sentire più ...

Advertising

borghi_claudio : Secondo i nostri scienziati tutti i paesi che hanno deciso di non vaccinare i bambini per il covid sono fessi. Poi… - lauraboldrini : 40 mln di persone nel mondo vivono in schiavitù, il 72% donne e bambini secondo l'Onu. L'#8febbraio serve a ricord… - chetempochefa : 'Una domanda a cui non sono riuscito a rispondere è perchè soffrono i bambini. Io non trovo spiegazione a questo. I… - Rita00165512 : RT @SmordiRita: Clamorosa decisione della Svezia: niente vaccino per i bambini. “Nessun beneficio” - La SVEZIA ha deciso di non approvare i… - braveheartmmt : RT @borghi_claudio: Secondo i nostri scienziati tutti i paesi che hanno deciso di non vaccinare i bambini per il covid sono fessi. Poi si g… -