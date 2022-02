Green Pass, nuove regole per mascherine e discoteche dall’11 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 7 febbraio il Green Pass sarà illimitato per chi ha ricevuto la terza dose booster, o per quanti hanno ricevuto due dosi di vaccino e successivamente è guarito dal Covid-19. La certificazione verde ha una durata di 6 mesi per chi è guarito dal Covid e dopo ha ricevuto una o due dosi di vaccino, e per quanto sono guariti, ma non sono vaccinati. Ema ed Aifa non si sono ancora espressi su un’eventuale quarta dose: gli esperti nutrono forti dubbi sull’urgenza di un nuovo richiamo. Il Governo ha di recente anche fatto sapere che, in zona rossa, le restrizioni dovranno essere rispettate solo dalla popolazione non protetta. Le mascherine all’aperto, a partire dall’11 febbraio, non saranno più obbligatorie, senza alcuna distinzione di colore per le Regioni. Al chiuso, invece, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 7ilsarà illimitato per chi ha ricevuto la terza dose booster, o per quanti hanno ricevuto due dosi di vaccino e successivamente è guarito dal Covid-19. La certificazione verde ha una durata di 6 mesi per chi è guarito dal Covid e dopo ha ricevuto una o due dosi di vaccino, e per quanto sono guariti, ma non sono vaccinati. Ema ed Aifa non si sono ancora espressi su un’eventuale quarta dose: gli esperti nutrono forti dubbi sull’urgenza di un nuovo richiamo. Il Governo ha di recente anche fatto sapere che, in zona rossa, le restrizioni dovranno essere rispettate solo dalla popolazione non protetta. Leall’aperto, a partire, non saranno più obbligatorie, senza alcuna distinzione di colore per le Regioni. Al chiuso, invece, ...

