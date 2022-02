Gianna Nannini | “In Teatro Tour 2022”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), torna con “In”, lanée italiana, viene posticipata a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista. Ovvero l’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell’ultimo mese per le vigenti norme restrittive.: posticipati i concerti Dopo lo straordinario successo delestivo in tutta Italia, a grande richiestatornerà sul palco il 1° aprilealRegio di Parma. Si esibirà piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. Teatri italiani ...

Ph: Stefan Brending/Wikimedia È stato posticipato il tour dinei teatri, inizialmente destinato ai palasport e già oggetto di ridimensionamenti nell'ottobre 2021. La rocker senese lo ha comunicato sui social, motivando la scelta 'per i problemi ...Sono stati posticipati i concerti in programma a marzo dell'"In Teatro Tour 2022" dia causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall'artista, dovuti all'impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell'ultimo mese per le vigenti norme ...Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, Gianna Nannini tornerà sul palco in un nuovo tour che partirà il 1° aprile 2022 dal Teatro Regio di Parma. Si esibirà piano e ...8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino) 9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala ...