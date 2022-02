Ghostwire Tokyo, orrore e stile nel successore di Resident Evil: quando esce (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In un evento dedicato Playstation 5 ha presentato Ghostwire Tokyo, ultimo progetto della softwarehouse diretta dal creatore di Resident Evil: tutto ciò che c’è da sapere. La pandemia ha sicuramente rallentato le aspettative di vendita di Ps5 e la forte concorrenza di Microsoft in questa generazione ha fatto capire a Sony che la leadership del mercato adesso va difesa con unghie e denti. Tuttavia è impossibile negare che la compagnia giapponese per questo 2022 ha preparato un anno che videoludicamente sarà difficile da dimenticare. Dopo aver rilasciato la collection di Uncharted a fine gennaio, sulla console Sony ha fatto il proprio debutto l’eccellente Sifu e tra qualche giorno uscirà anche uno dei titoli più attesi dell’anno, quell’Horizon Forbidden West che promette di essere un’esperienza ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In un evento dedicato Playstation 5 ha presentato, ultimo progetto della softwarehouse diretta dal creatore di: tutto ciò che c’è da sapere. La pandemia ha sicuramente rallentato le aspettative di vendita di Ps5 e la forte concorrenza di Microsoft in questa generazione ha fatto capire a Sony che la leadership del mercato adesso va difesa con unghie e denti. Tuttavia è impossibile negare che la compagnia giapponese per questo 2022 ha preparato un anno che videoludicamente sarà difficile da dimenticare. Dopo aver rilasciato la collection di Uncharted a fine gennaio, sulla console Sony ha fatto il proprio debutto l’eccellente Sifu e tra qualche giorno uscirà anche uno dei titoli più attesi dell’anno, quell’Horizon Forbidden West che promette di essere un’esperienza ...

Advertising

franpj2 : RT @Outcastlive: Nel nuovo Outcast Weekly chiacchieriamo dei gheimplei di #GranTurismo7 e #GhostwireTokyo ma anche di #StarCitizen e #Stadi… - UltimaFichaGame : Ghostwire: Tokyo ocupará somente 20 gb no seu PC - Outcastlive : Nel nuovo Outcast Weekly chiacchieriamo dei gheimplei di #GranTurismo7 e #GhostwireTokyo ma anche di #StarCitizen e… - RpgBox77 : RT @bethesda_it: Prenota #GhostwireTokyo e ottieni oggetti estetici bonus da usare nel gioco. Ghostwire: Tokyo uscirà per console il 25 ma… - bethesda_it : Prenota #GhostwireTokyo e ottieni oggetti estetici bonus da usare nel gioco. Ghostwire: Tokyo uscirà per console i… -