Fonseca è in tendenza su Twitter | serpeggia un po’ di insoddisfazione per la Roma di Mourinho

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tra i tifosi della(e non solo) comincia a farsi strada qualche mugugno rispetto ai risultati dei giallorossi in questa stagione, senza dubbio altalenanti. E così sui social network che certo amplificano ma che spesso trasferiscono qualcosa di quello che accade nella società ci si ritrova Paulotra i trending topic su. Molti supporters giallorossi fanno notare che il trattamento riservato all’allenatore portoghese, predecessore del suo più celebre connazionale, andrebbe rivalutato in relazione a quello che sta accadendo quest’anno.rispetto anon ha aggiunto praticamente nulla, anzi alcuni giocatori sono peggiorati, comesi è fermato ai quarti di coppa e non arriva in CL RISPETTO PER QUESTO COACH SERIO ...