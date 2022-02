Eurovision: Achille Lauro, Valerio Scanu e Ivana Spagna tra i finalisti di ‘Una voce per San Marino’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) SAN MARINO – Da Achille Lauro a Valerio Scanu, Ivana Spagna e tanti altri artisti parteciperanno alla finalissima del Festival ‘Una voce per San Marino’, in programma sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo a Dogana della Repubblica di San Marino. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino Rtv, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata del 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) SAN MARINO – Dae tanti altri artisti parteciperanno alla finalissima del Festivalper San, in programma sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo a Dogana della Repubblica di San Marino. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino Rtv, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata del 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo ...

