Edoardo Vianello contro i fanatici del politicamente corretto | “Non toccatemi I Watussi” video

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Penso che ilsia una sciocchezza abbinarlo a qualcosa che già esiste». Così, autore di grandi successi della musica leggera, tra i quali I, canzone che oggi finirebbe sotto accusa. Il cantautore di Abbronzatissima è intervenuto a “L’autostoppista” di Igor Righetti, che andraà in onda giovedì 10 febbraio su Rai Isoradio dalle 17 alle 18, Alla domanda di Righetti sulche ha infettato l’Italia e sulla canzone “I” del 1963 che oggi sarebbe consideratascorretta,ha risposto: «Va benissimo che da oggi decidiamo che siaparlare di certe persone in una maniera anziché ...

Giovedì 10 febbraio, a "L'autostoppista" di Igor Righetti, in onda su Rai Isoradio dalle 17 alle 18, salirà a bordo il cantautore Edoardo Vianello.