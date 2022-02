Dopo Sanremo 2022: Elisa e Rkomi un legame che va oltre la musica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sanremo si è concluso da soli tre giorni, ma i progetti dei protagonisti del Festival continuano e le collaborazioni si rinsaldano. Questo almeno è quello che è successo a Elisa e Rkomi, rispettivamente seconda e sedicesimo... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022)si è concluso da soli tre giorni, ma i progetti dei protagonisti del Festival continuano e le collaborazioni si rinsaldano. Questo almeno è quello che è successo a, rispettivamente seconda e sedicesimo...

Advertising

trash_italiano : Il lunedì dopo Sanremo il vero Blue Monday. - RaiRadio2 : « Sanremo serve perché ti dà la sensazione di stare coi piedi per terra.» @MarroneEmma nel backstage di #RaiRadio2… - TicketOneIT : ??Dopo averci fatto emozionare come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo @mengonimarco sarà protagonist… - gehedD : @ilb4ttista Dopo che ha fallito a Sanremo ha cambiato idea - Emyli009 : RT @namelessniic: MIO DIO NON ELISA E RKOMI DANDOCI UN NUOVO PEZZO APPENA DOPO LA FINE DI SANREMO GRAZIE PER CONTINUARE A SFAMARCI -