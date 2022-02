Advertising

lucianonobili : Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatam… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - petergomezblog : Covid, nuova ordinanza del ministro Speranza: confermato stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio, salvo as… - GiovanniRoi : Covid, da venerdì 11 via le mascherine all'aperto, e dal primo aprile si tolgono anche al chiuso. Si va verso lo st… - LaStampa : Covid, stop a Green Pass e obbligo vaccinale: quando sarà possibile e le date chiave -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop

Se tutto andrà come sperato, se la pandemia allenterà finalmente la sua presa, in estate sarà possibile tornare alla normalità pre -, chiudendo un lungo periodo di lotta alla crisi sanitaria ...'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì.Il Governo cantonale ha deciso di dire addio alla mascherina nelle scuole dell’obbligo e ha decretato lo stop ai test nelle aziende e nelle scuole ...09/02/2022 07:00: Covid N.York, stop mascherine al chiuso: 7.00 Covid N.York, stop mascherine al chiuso La governatrice di New York, Kathy Ho- chul, annuncerà oggi la revoca dell ...