Covid, news. Da venerdì stop mascherine all'aperto, non escluse al chiuso anche ad aprile (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nessun automatismo per la fine dell'obbligo dell'uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo aprile, cioè successivamente alla eventuale fine dello stato di emergenza. Tutto dipenderà dall'andamento del quadro epidemiologico, fanno sapere fonti di governo. All'aperto invece si indosserà solo in caso di assembramenti si legge nell'ordinanza del ministro Speranza. Si profila la riapertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo Leggi su tg24.sky

