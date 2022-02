Cosa mi lasci di te: trama, cast e trailer del film in onda su Rai1 mercoledì 9 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella prima serata di mercoledì 9 febbraio 2022 su Rai1 arriva l’emozionante film basato sulla vera storia di Jeremy Camp, un giovane musicista e cantautore americano che si è reso protagonista di una toccante storia d’amore e di fede. Nella pellicola Cosa mi lasci di te, in onda sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:20 circa, il pubblico potrà conoscere il racconto del suo rapporto con la sua prima moglie Melissa. I due si innamorano a prima vista l’uno dell’altro ma un male incurabile raggiungerà la donna e segnerà per sempre l’uomo che reagirà grazie alla forza della fede. La trama completa, il cast e le curiosità sulla pellicola in onda su Rai1. Cosa mi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella prima serata di2022 suarriva l’emozionantebasato sulla vera storia di Jeremy Camp, un giovane musicista e cantautore americano che si è reso protagonista di una toccante storia d’amore e di fede. Nella pellicolamidi te, insulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:20 circa, il pubblico potrà conoscere il racconto del suo rapporto con la sua prima moglie Melissa. I due si innamorano a prima vista l’uno dell’altro ma un male incurabile raggiungerà la donna e segnerà per sempre l’uomo che reagirà grazie alla forza della fede. Lacompleta, ile le curiosità sulla pellicola insumi ...

