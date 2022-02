Cambio a Striscia la Notizia | per la prima volta arriva la conduttrice più in vista della tv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se su Italia 1 Belen Rodriguez è una new entry de La iene, su Canale 5 Silvia Toffanin lo è per il tg satirico di Antonio Ricci,la. Lo stesso account ufficiale dello show l’ha annunciato attraverso un comunicato stampa. Si tratta di un grande esordio per la compagna, e madre dei figli minori, di Pier Silvio Berlusconi. Una nuova avventura. Indubbiamente stiamo parlando di una professionista del settore, ormai al timone del talk show Verissimo dal 2006. Ma quello dietro allo storico bancone dila, amato dal pubblico dal lontano 1988, è un vero e proprio debutto. Ma chi la prenderà per mano nel corso di questa, inedita, esperienza? Finalmente il nome è venuto a galla.laSilvia Toffanin Ultimamente ...

Novità in arrivo ala Notizia : per la prima volta Silvia Toffanin condurrà lo storico tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci.di guardia, dunque, al timone del programma dopo l'annunciata ...Si tratta dell' ennesimo(tutti programmati) dietro il bancone del tg , tenendo conto che la ... SILVIA TOFFANIN, DA VERISSIMO APASSANDO PER PASSA PAROLA Tornando a Silvia Toffanin , si ...Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: debutto per la conduttrice di Verissimo, ecco con chi farà coppia per una settimana intera.Silvia Toffanin sarà la nuova conduttrice di Striscia La Notizia nella settimana 21-26 febbraio 2022: accanto a lei vi sarà il recordman Ezio Greggio ...