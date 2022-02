Barù è gay? Scoppia la bomba al Gf Vip: ci sarebbe una prova inequivocabile (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barù è gay oppure no? Fino ad oggi al Gf Vip tutti pensavano fosse etero visto l’avvicinamento a Jessica, ma ora spunta una prova clamorosa. Non si finisce mai di parlare del reality show di Canale Cinque che per merito dei suoi vipponi ancora dentro la casa continua a fare notizia tra i telespettatori e Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.oppure no? Fino ad oggi al Gf Vip tutti pensavano fosse etero visto l’avvicinamento a Jessica, ma ora spunta unaclamorosa. Non si finisce mai di parlare del reality show di Canale Cinque che per merito dei suoi vipponi ancora dentro la casa continua a fare notizia tra i telespettatori e

Giordan39583266 : Comunque prendo pace solo se Barù è gay #jeru - story96010 : RT @MissEva88504720: Leggo roba terribile che Barù dev'essere gay sennò si metteva SICURO con Jessica ?? curatevi, state male! Non gli piace… - ilvomito : Menomale che i Jeru cominciano a pensare che Barú sia gay così lo lasciano in pace ?? sono certa che lui stesso appr… - TeamElia3 : RT @MissEva88504720: Leggo roba terribile che Barù dev'essere gay sennò si metteva SICURO con Jessica ?? curatevi, state male! Non gli piace… - anninaa00 : RT @MissEva88504720: Leggo roba terribile che Barù dev'essere gay sennò si metteva SICURO con Jessica ?? curatevi, state male! Non gli piace… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù gay Grande Fratello Vip, grave lutto per Barù: "Non voglio dirlo agli altri, non mi piacciono le cose finte" Leggi anche L'avvicinamento inaspettato tra Delia Duran e Soleil Sorge Come riporta Biccy, Barù si ... Lo descriverei come un ambiente gay friendly, il mio padrino è gay. Da mia nonna a tutti gli altri, ...

"Io non provo nulla!", Barù chiarisce i sentimenti per Jessica ..."e perchè?" Barù:"non ho più niente da dare,ho già dato tutto" Jessica:"hai tante cose bella da raccontare" Barù:"ma a chi interesserebbe?" Jessica:"a me interessa" STO PIANGENDO #jerù ? liceali gay ...

