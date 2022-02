Avete mai visto il compagno di Iva Zanicchi? Eccoli insieme, scatto tenerissimo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Avete mai visto il compagno di Iva Zanicchi? Eccoli insieme in uno scatto social davvero tenerissimo, si tratta di un amore di altri tempi. È ritornata sul palco di Sanremo 2022 a distanza di anni dalla sua ultima partecipazione al Festival della canzone italiana. E, sin da subito, si è dimostrata una delle sue protagoniste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022)maiildi Ivain unosocial davvero, si tratta di un amore di altri tempi. È ritornata sul palco di Sanremo 2022 a distanza di anni dalla sua ultima partecipazione al Festival della canzone italiana. E, sin da subito, si è dimostrata una delle sue protagoniste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Link4Universe : Avete mai visto un riccio stiracchiarsi? ecco mood fine #sanremo2022 - UffiziGalleries : Avete mai visto una candela gigante di granito rosa, di più di 3000 anni fa e alta 6,34 metri? Nel… - Vincent38939293 : RT @Noninfluente: Avete mai sentito di una farmacia chiusa per essere entrata in contatto con qualche 'positivo'? Eppure è proprio lì che v… - CorvoNero20 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @galeazzobignami Se gli Italiani avessero buona memoria tu e il tuo Partito non esi… - iamanxxious : NON ANCHE KURO. COSA AVETE FATTO. MI AVETE ROVINATO LA MIA VISIONE DI KURO. non riuscirò a vederlo allo stesso modo… -