ADELE: vince Brit Awards i tre principali premi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ADELE: vince e prosegue l'inarrestabile successo, che ieri sera l'ha portata a trionfare ai Brit Awards 2022 conquistando i tre principali premi della serata. ADELE: vince ai Brit Awards 2022 Nelle categorie, Migliore artista dell'anno, miglior album e migliore canzone con "Easy on Me". I tre premi più importanti dei Brit Awards 2022. I più prestigiosi riconoscimenti dell'industria discografia del Regno Unito, sono andati ad ADELE. Ed è stata lei la regina della serata, sul palco dell'iconica The O2 Arena di Londra, tempio della musica inglese, con un abito nero lungo dal sexy décolleté e un anello al dito, che in molti hanno inteso come suggello ...

