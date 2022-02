(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Italiani popolo di poeti, santi e navigatori. Così narra la leggenda, no? E magari anche cantanti, davanti alla tv o allo specchio, o sotto la doccia. Da domani, anzi da ieri, siamo tutti pazzi per il. Tutti stupiti dalla bravura di Stefania&Amos, gli azzurri esordienti alle Olimpiadi che hanno sbaragliato avversari ben più abituati alle grandi competizioni. E battuto atleti di un Paese, la Norvegia, abituato a essere sempre il primo alle Olimpiadi invernali. Quindi anche nel. Però, non di fronte all’Italia. Ma chi si azzarda a maneggiare per ore una pietra (la stone) di granito che pesa 20 chili per farla scivolare sul ghiaccio e mandarla a casa (la house), cioè al centro del bersaglio? Ci vuole allenamento, parecchio. Campi da gioco, mica tanti. In Lombardia, sono a Bormio, a Sesto San Giovanni. Ne hanno a Cortina, per forza, se ...

Advertising

zazoomblog : A qualcuno piace curling azzurro meglio ancora d’oro - #qualcuno #piace #curling #azzurro - AnnaM75 : RT @Antonio_Caramia: @RobiVil @docdrugztore @PiazzapulitaLA7 Ma quelle sono medaglie al merito! ?? Vuol dire che si è detta una verità scomo… - Campodefiori5 : @mps274 Lui dice di non essere timido ma io faccio lo stesso quando qualcuno mi piace non riesco a guardarlo #jeru - RobertoSperan14 : RT @mamma_separata: A qualcuno di voi piace essere svegliato con un pompino? - mamma_separata : A qualcuno di voi piace essere svegliato con un pompino? -

Ultime Notizie dalla rete : qualcuno piace

BergamoNews

... l'ultima sera, per riderci sopra con semplicità popolana, riconoscendosi bella donna a cui...dire il cazzo che vuoi? esercitare il diritto di parola non comporta violare la dignità di, ...'Se il cortometraggio milo porterai in discussione, altrimenti solo il volume cartaceo, come ... Fabio Segatori (regista), François Proïa (accademico), e sicuramente ne dimentico. Ora, ...Una sciagura di cui la letteratura si innamora facilmente, usata dalla politica e da chi è in malafede, fino a quando non vengono scoperti ...Ad ascoltare Papa Francesco l'altra sera nell'ora di conversazione con Fabio Fazio a Che tempo che fa c'erano su Raitre 8 milioni di spettatori per uno share del 30 per cento con un picco di 8 milioni ...