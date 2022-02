34enne dà fuoco alla casa uccidendo la madre: “Sentivo una voce che mi incoraggiava a farlo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un 34enne ha negato di aver ucciso la madre di 64 anni ma è stato dichiarato colpevole da una giuria dopo quattro giorni di valutazione di indizi e prove in tribunale Un uomo è stato condannato all’ergastolo dopo aver ucciso la madre lanciandola benzina addosso e appiccanto deliberatamente un incendio in casa, e nel corso L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unha negato di aver ucciso ladi 64 anni ma è stato dichiarato colpevole da una giuria dopo quattro giorni di valutazione di indizi e prove in tribunale Un uomo è stato condannato all’ergastolo dopo aver ucciso lalanciandola benzina addosso e appiccanto deliberatamente un incendio in, e nel corso L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Nanoalto : RT @umanesimo: A Rende un 34enne si è dato fuoco. I novax (e i loro politici di riferimento come @MarcoRizzoPC ) hanno diffuso la fake che… - LelloConso : RT @umanesimo: A Rende un 34enne si è dato fuoco. I novax (e i loro politici di riferimento come @MarcoRizzoPC ) hanno diffuso la fake che… - Spectra_anna : RT @umanesimo: A Rende un 34enne si è dato fuoco. I novax (e i loro politici di riferimento come @MarcoRizzoPC ) hanno diffuso la fake che… - pameladiverona : RT @umanesimo: A Rende un 34enne si è dato fuoco. I novax (e i loro politici di riferimento come @MarcoRizzoPC ) hanno diffuso la fake che… - mazzettam : RT @umanesimo: A Rende un 34enne si è dato fuoco. I novax (e i loro politici di riferimento come @MarcoRizzoPC ) hanno diffuso la fake che… -

Ultime Notizie dalla rete : 34enne fuoco 34enne dà fuoco alla casa uccidendo la madre: “Sentivo una voce che mi incoraggiava a farlo” NewNotizie Incendio in un capannone in via Tonale a Legnano, nessun ferito Le fiamme divampate in un capannone sono state spente dai vigili del Fuoco di Legnano intervenuti sul posto con l'autopompa Fumo e fiamme da un capannone in via Tonale a Legnano. L’incendio è ...

Bergamo. La forza di Jakaira sola con tre figli e la cucina distrutta dal frigo esploso. Il quartiere: «Aiutiamola» Domenica sera, intorno alle 20, il frigorifero ha preso fuoco e poi è esploso, distruggendo al cucina all’ultimo piano di una palazzina dell’Aler. Fortunatamente non ci sono stati feriti, alla Malpens ...

Le fiamme divampate in un capannone sono state spente dai vigili del Fuoco di Legnano intervenuti sul posto con l'autopompa Fumo e fiamme da un capannone in via Tonale a Legnano. L’incendio è ...Domenica sera, intorno alle 20, il frigorifero ha preso fuoco e poi è esploso, distruggendo al cucina all’ultimo piano di una palazzina dell’Aler. Fortunatamente non ci sono stati feriti, alla Malpens ...