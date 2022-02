Vergogna, dolore, Vangelo. La risposta cristiana di Benedetto XVI al vile attacco (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma. La risposta di Benedetto XVI a chi gli chiedeva di parlare dopo l’accusa d’aver coperto tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta quattro sacerdoti abusatori sessuali è arrivata. All’ora di pranzo la Sala stampa vaticana ha diffuso una lettera firmata dal Papa emerito (il testo integrale è pubblicato nell’inserto I). Benedetto XVI parla da cristiano, dopo aver meditato “in questi giorni di esame di coscienza”, ricorda che “ben presto” si troverà “di fronte al giudice ultimo” della sua vita, pronto ad “attraversare con fiducia la porta oscura della morte”. Ratzinger rimanda al Vangelo, scrive di comprendere “il ribrezzo e la paura che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente”. Benedetto XVI ribadisce che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma. LadiXVI a chi gli chiedeva di parlare dopo l’accusa d’aver coperto tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta quattro sacerdoti abusatori sessuali è arrivata. All’ora di pranzo la Sala stampa vaticana ha diffuso una lettera firmata dal Papa emerito (il testo integrale è pubblicato nell’inserto I).XVI parla da cristiano, dopo aver meditato “in questi giorni di esame di coscienza”, ricorda che “ben presto” si troverà “di fronte al giudice ultimo” della sua vita, pronto ad “attraversare con fiducia la porta oscura della morte”. Ratzinger rimanda al, scrive di comprendere “il ribrezzo e la paura che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente”.XVI ribadisce che ...

