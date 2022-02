Veneziani: “Il comunismo è tornato in versione trans” (Di martedì 8 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/sd no mpl-1.mp4 La cappa. Quella dell’ambientalismo, che si preoccupa del carciofo geneticamente modificato ma non dell’uomo geneticamente modificato. Ma anche quella del covid. O ancora della “abolizione della realtà”, in cui ognuno di noi è “ciò che vuole essere” e “il nostro desiderio vince sull’ordine naturale”. Marcello Veneziani torna in tv e lo fa a Quarta Repubblica per parlare del suo ultimo libro dal titolo “La Cappa. Per leggere il presente” (Marsilio). “La mia preoccupazione è che la cappa sperimentata nel periodo della pandemia diventi una norma quotidiana – dice Veneziani -: un po’ entrerà nelle nostre teste e nostre abitudini; un po’, attraverso un sistema di restrizioni e vigilanza, ci farà vivere in un’atmosfera opprimente e uniforme”. Veneziani, la “cappa” ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 8 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/sd no mpl-1.mp4 La cappa. Quella dell’ambientalismo, che si preoccupa del carciofo geneticamente modificato ma non dell’uomo geneticamente modificato. Ma anche quella del covid. O ancora della “abolizione della realtà”, in cui ognuno di noi è “ciò che vuole essere” e “il nostro desiderio vince sull’ordine naturale”. Marcellotorna in tv e lo fa a Quarta Repubblica per parlare del suo ultimo libro dal titolo “La Cappa. Per leggere il presente” (Marsilio). “La mia preoccupazione è che la cappa sperimentata nel periodo della pandemia diventi una norma quotidiana – dice-: un po’ entrerà nelle nostre teste e nostre abitudini; un po’, attraverso un sistema di restrizioni e vigilanza, ci farà vivere in un’atmosfera opprimente e uniforme”., la “cappa” ...

Advertising

xorge3011 : RT @achispd: #Quartarepubblica Marcello #Veneziani: 'Se 'è eterno il #fascismo', come sostiene Umberto #Eco, evidentemente le categorie del… - achispd : #Quartarepubblica Marcello #Veneziani: 'Se 'è eterno il #fascismo', come sostiene Umberto #Eco, evidentemente le ca… - MiloMatte : “Oggi parliamo di trans-comunismo. È rappresentato in Cina, affiancato dal post-comunismo, dal mercato e dal codice… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneziani comunismo Mattarella vince pure Sanremo ... Sordi, Manfredi, Gassman, Tognazzi, Mastroianni, Giannini vi accorgete che oggi sarebbero da corte marziale correct, nonostante le marchette al comunismo (ad es. nel bellissimo Dramma della gelosia).

L'Italia imbalsamata come una Mummia Sul piano storico si è dimenticato degli orrori del comunismo ma non ha mai mancato le celebrazioni degli orrori del "nazifascismo", arrivando a dire - con un negazionismo che offende la storia, la ...

Il dopoguerra del confine orientale: fra tensioni internazionali e scontri locali Il generale Tito cedette e acconsentì alla spartizione del territorio conteso, la Venezia Giulia, in corrispondenza della ... la nutrita truppa ivi stanziata nel caso di un colpo di mano comunista.

Giorno del Ricordo. La toccante testimonianza di Grazia Del Treppo di impronta veneziana, mentre l’interno aveva anche una componente slava. Quando e come si modificò questa condizione di convivenza pacifica? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutto cambiò con l’arrivo ...

... Sordi, Manfredi, Gassman, Tognazzi, Mastroianni, Giannini vi accorgete che oggi sarebbero da corte marziale correct, nonostante le marchette al(ad es. nel bellissimo Dramma della gelosia).Sul piano storico si è dimenticato degli orrori delma non ha mai mancato le celebrazioni degli orrori del "nazifascismo", arrivando a dire - con un negazionismo che offende la storia, la ...Il generale Tito cedette e acconsentì alla spartizione del territorio conteso, la Venezia Giulia, in corrispondenza della ... la nutrita truppa ivi stanziata nel caso di un colpo di mano comunista.di impronta veneziana, mentre l’interno aveva anche una componente slava. Quando e come si modificò questa condizione di convivenza pacifica? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutto cambiò con l’arrivo ...