Spostare la cache di Chrome e Firefox sulla RAM e navigare più veloci

Leggi su navigaweb

(Di martedì 8 febbraio 2022)ladel browser web potrebbe essere una operazione molto utile per incrementare latà del browser, visto che possiamo sfruttare parte della RAM come se fosse un disco di sistema elasu di essa, ottenendo prestazioni molto elevate rispetto agli SSD e anche aiNVMe. Il trucco si basa sui RAM Disk ossiaconversione di una parte di memoria RAM in spazio disco virtuale. Nella guida che segue vi mostreremo come creare su PC un efficace RAM Disk (un disco virtuale presenteRAM) e comevelocemente ladei browserRAM Disk, così da incrementare sensibilmente latà dei browser. Per poter applicare questo trucco ...