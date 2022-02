Slittino, programma Olimpiadi 9 febbraio: orari doppio, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 8 febbraio 2022) Si chiudono le gare classiche alle Olimpiadi di Pechino per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale. Dopo singolo maschile e femminile, domani appuntamento con il doppio. gara che si svolge sulle due manche, a differenza delle precedenti, così come siamo abituati nel circuito di Coppa del Mondo. Quattro coppie sembrano un passo avanti a tutte: gli austriaci Steu/Koller, i tedeschi Wendl/Arlt ed Eggert/Benecken e i lettoni Sics/Sics. In casa Italia spazio a Rieder/Kainzwaldner, che possono giocarsi qualcosa di importante (il sogno è la top-5). Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in TV la gara. programma Olimpiadi Slittino doppio Mercoledì 9 febbraio Ore 13.20 prima ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Si chiudono le gare classiche alledi Pechino per quanto riguarda losu pista artificiale. Dopo singolo maschile e femminile, domani appuntamento con ilche si svolge sulle due manche, a differenza delle precedenti, così come siamo abituati nel circuito di Coppa del Mondo. Quattro coppie sembrano un passo avanti a tutte: gli austriaci Steu/Koller, i tedeschi Wendl/Arlt ed Eggert/Benecken e i lettoni Sics/Sics. In casa Italia spazio a Rieder/Kainzwaldner, che possono giocarsi qualcosa di importante (il sogno è la top-5). Andiamo a scoprire ilcompleto e come seguire in TV laMercoledì 9Ore 13.20 prima ...

Advertising

infoitsport : Slittino oggi, Pechino 2022: orari terza e quarta manche donne, tv, programma, streaming, italiane in gara - AdyAzza : RT @Coninews: Dopo le medaglie della prima giornata, prepariamoci a vivere una domenica con tante finali in programma. ?? ? Sveglia presto… - OA_Sport : #Slittino, Olimpiadi 2022: la startlist della terza manche del singolo maschile. A che ora parte Dominik… - InterCLAzionale : RT @Coninews: Dopo le medaglie della prima giornata, prepariamoci a vivere una domenica con tante finali in programma. ?? ? Sveglia presto… - __K_V_N__ : RT @Coninews: Dopo le medaglie della prima giornata, prepariamoci a vivere una domenica con tante finali in programma. ?? ? Sveglia presto… -