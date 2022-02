Putin-Macron | l’escalation non serve a nessuno

Advertising

alessioviola : Incontro in presenza al Cremlino tra Putin e Macron. Macron è quello a destra, in Francia. - AngeloCiocca : #Putin riceve #Macron. Con le dovute distanze ???? - repubblica : Ucraina, Macron incontra Putin: 'Spero sia l'inizio della de-escalation' - RobertoLocate14 : RT @Valerio864dd: Quando inviti a pranzo la suocera. #Putin #Macron #ammuzzo #8febbraio - ElGusty99523701 : Putin a Macron: la potenza della Nato è incomparabile, lo capiamo bene. Ma la Russia è una delle principi potenze n… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin Macron

Il presidente francese Emmanuelè entrato al Cremlino dichiarando che non bisognava aspettarsi un miracolo. Sei ore dopo, ne ...presentazione inflessibile delle posizioni russe da parte di. ...al Cremlino: distanze siderali, anche al tavolo 'anti - Covid' - Ansa / Kremlin Pool / Sputnik . Domare l'escalation in Ucraina, prima di sperare d'invertirla. Ecco l'obiettivo minimo, ...Mondo - Il presidente francese vola a Mosca per un faccia a faccia con il suo omologo russo e auspica una de-escalation: 'Abbiamo cercato di costruire elementi di convergenza'. Aperture anche da Putin ...A quanto scrivono Marta Allevato e Cecilia Scaldaferri, Agi, questo sarebbe il messaggio con cui il presidente francese, Emmanuel Macron, esce dalle oltre cinque ore di colloqui con l’omologo russo, ...