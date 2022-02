Pioli, Ibrahimovic è un leone in gabbia (Di martedì 8 febbraio 2022) "Zlatan è un leone in gabbia. La sua ambizione è aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare domani non sarà a disposizione, vediamo le prossime partite": lo racconta il tecnico ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Zlatan è unin. La sua ambizione è aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare domani non sarà a disposizione, vediamo le prossime partite": lo racconta il tecnico ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Tomori domani? Sta meglio, credo sia disponibile per la Lazio, vediamo se dall’inizio oppure a gara in co… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - PunditItalian : RT @86_longo: #Ibrahimovic non sarà disponibile per la gara con la Lazio ( Pioli a @sportmediaset ). Migliorano Rebic e Tomori ?? - PunditItalian : RT @AntoVitiello: #Pioli: “#Tomori domani? Sta meglio, credo sia disponibile per la Lazio, vediamo se dall’inizio oppure a gara in corsa. #… - glooit : Pioli, Ibrahimovic è un leone in gabbia leggi su Gloo -