Pattinaggio di figura, Grassl è 12esimo nel corto olimpico: "Ho lottato tantissimo" (Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino – E' terminato il programma del corto maschile del Pattinaggio di figura, alle Olimpiadi di Pechino. Gli azzurri hanno comunque tessuto delle prove eccellenti piazzandosi tra i primi venti. Daniel Grassl al debutto al torneo a cinque cerchi, che ha pattinato nell'ultimo gruppo in gara, ha ottenuto più di 90 punti che lo hanno portato al 12esimo posto, danzando al meglio e incantando il pubblico: "Felice di aver debuttato ai Giochi, ho combattuto tantissimo". "Nel libero mi divertirò sicuramente". Ha detto ai microfoni di Raisport. Matteo Rizzo (foto@Fisg/Facebook) Matteo Rizzo ha totalizzato 88 punti conquistando la 13esima posizione: "Ero nervoso, strano per me. Sono felice come sia andata, aver pattinato bene e raggiunto la finale. Il warm up è stato travagliato ma pensando ..."

