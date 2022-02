Niklas Sule lascia il Bayer Monaco e passa al Borussia Dtm (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Borussia Dortmund batte il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Niklas Sule, centrale in scadenza con il Bayern Monaco, si trasferirà a giugno a parametro zero alla corte dei gialloneri firmando un contratto di cinque anni. Sule AL Borussia DORTMUND: IL COMUNICATO UFFICIALE Il futuro dt del Borussia Dtm ha cosi ufficializzato l’ingaggio del centrale tedesco: “Siamo lieti di essere in grado di ingaggiare un giocatore della Nazionale tedescae di trattenerlo per i prossimi quattro anni. Niklas ci ha mostrato molto interesse nei confronti del nostro club. Ha molto esperienza, calma, capacità di costruire il gioco e il fisico necessario per far parte del nostro club dalla prossima estate”. CHI È ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022) IlDortmund batte il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione., centrale in scadenza con il, si trasferirà a giugno a parametro zero alla corte dei gialloneri firmando un contratto di cinque anni.ALDORTMUND: IL COMUNICATO UFFICIALE Il futuro dt delDtm ha cosi ufficializzato l’ingaggio del centrale tedesco: “Siamo lieti di essere in grado di ingaggiare un giocatore della Nazionale tedescae di trattenerlo per i prossimi quattro anni.ci ha mostrato molto interesse nei confronti del nostro club. Ha molto esperienza, calma, capacità di costruire il gioco e il fisico necessario per far parte del nostro club dalla prossima estate”. CHI È ...

Advertising

CalcioPillole : Niklas #Süle ha deciso di trasferirsi al #BorussiaDortmund dal #BayernMonaco dal prossimo primo luglio: di seguito… - Fprime86 : RT @SkySport: Sule al Borussia Dortmund da giugno: arriva a parametro zero dal Bayern Monaco #SkySport #BVB #Sule #BorussiaDortmund #SkyCal… - andreastoolbox : Sule dal Bayern al Borussia Dortmund: arriverà dal calciomercato di giugno | Sky Sport - SkySport : Sule al Borussia Dortmund da giugno: arriva a parametro zero dal Bayern Monaco #SkySport #BVB #Sule… - sportli26181512 : Sule al Borussia Dortmund da giugno: arriva a parametro zero dal Bayern Monaco: Il club giallonero annuncia il prim… -