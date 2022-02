Nei ristoranti di provincia per combattere le raffiche di nichilismo (Di martedì 8 febbraio 2022) Scosso dalle raffiche di nichilismo televisivo (Sanremo, Bergoglio da Fazio) trovo riparo nel ristorante di un piccolo paese di una piccola provincia: il Caffè La Crepa di Isola Dovarese (Cremona). Peculiarità di questo storico locale è avere in carta, dopo i miei amatissimi marubini in brodo, solo pesce d’acqua dolce: storione, luccio, salmerino… Un tempo sarebbe stata un’ovvietà, trovandosi nel bel mezzo della Pianura Padana, oggi però chi serve pesce serve tonno (o polpi o scampi) perfino nelle valli alpine. Qui sulla vecchia piazza gonzaghesca la tavola valorizza il territorio, rispetta la geografia, ricorda la storia, insomma onora i padri. Proprio mentre da tutti i palchi e da tutti i pulpiti si predica la deculturazione: l’uomo è un crimine, il maschio è un crimine, nazioni e confini sono crimini… Isola Dovarese è un’isola di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Scosso dalleditelevisivo (Sanremo, Bergoglio da Fazio) trovo riparo nel ristorante di un piccolo paese di una piccola: il Caffè La Crepa di Isola Dovarese (Cremona). Peculiarità di questo storico locale è avere in carta, dopo i miei amatissimi marubini in brodo, solo pesce d’acqua dolce: storione, luccio, salmerino… Un tempo sarebbe stata un’ovvietà, trovandosi nel bel mezzo della Pianura Padana, oggi però chi serve pesce serve tonno (o polpi o scampi) perfino nelle valli alpine. Qui sulla vecchia piazza gonzaghesca la tavola valorizza il territorio, rispetta la geografia, ricorda la storia, insomma onora i padri. Proprio mentre da tutti i palchi e da tutti i pulpiti si predica la deculturazione: l’uomo è un crimine, il maschio è un crimine, nazioni e confini sono crimini… Isola Dovarese è un’isola di ...

