Museo dei Castelli di Casalbore, al via le aperture settimanali (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la pausa di dicembre e gennaio il Museo dei Castelli di Casalbore, in provincia di Avellino, unico percorso didattico-espositivo dedicato ai Castelli e alle fortificazioni della provincia di Avellino, riapre al pubblico grazie alla collaborazione con i volontari del Servizio Civile del Comune di Casalbore. Il percorso museale, ospitato nei locali della Torre Normanna, simbolo del borgo antico, aprirà le porte, a partire da mercoledì 9 febbraio e fino al 1° luglio 2022, ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle 13,00. Ad accogliere i visitatori, nel pieno rispetto delle vigenti normative e protocollo anti Covid, vi saranno, per l’appunto i giovani del Servizio Civile, attivamente impegnati in quest’attività di promozione del proprio territorio. aperture straordinarie e nei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la pausa di dicembre e gennaio ildeidi, in provincia di Avellino, unico percorso didattico-espositivo dedicato aie alle fortificazioni della provincia di Avellino, riapre al pubblico grazie alla collaborazione con i volontari del Servizio Civile del Comune di. Il percorso museale, ospitato nei locali della Torre Normanna, simbolo del borgo antico, aprirà le porte, a partire da mercoledì 9 febbraio e fino al 1° luglio 2022, ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle 13,00. Ad accogliere i visitatori, nel pieno rispetto delle vigenti normative e protocollo anti Covid, vi saranno, per l’appunto i giovani del Servizio Civile, attivamente impegnati in quest’attività di promozione del proprio territorio.straordinarie e nei ...

Advertising

GazzettAvellino : Museo dei Castelli di Casalbore: al via le aperture settimanali. - bassairpinia : Il Museo dei Castelli di Casalbore: al via le aperture settimanali - - MagioneStampa : MagioneOnLine: MARIO DE SIMONE, FRATELLO DI UNO DEI BAMBINI DI BULLENHUSER DAMM, CHIUDE GLI INCONTRI PER IL GIORNO… - PerugiaViVa : RT @Ansa_Umbria: Per i 100 anni dei Baci, Museo storico gratis per gli umbri - fattidinapoli : Avellino: Al via le aperture settimanali al Museo dei Castelli di Casalbore - -

Ultime Notizie dalla rete : Museo dei Trento, giovedì il Giorno del Ricordo. Via alla riqualificazione di largo Pigarelli, luogo della memoria ..." Comitato provinciale di Trento Roberto De Bernardis e del direttore della Fondazione museo ...e rifacimento parziale del selciato in cubetti di porfido) e dell'arredo (rinnovo delle panchine e dei ...

RomAmor, San Valentino nei Musei civici di Roma A cura di Nicoletta Bernacchio e Antonella Corsaro Ore 16.00 Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano L'amore ai tempi degli imperatori: i Flavi e gli Ulpi Max 15 partecipanti Gli amori ai tempi ...

RomAmor, San Valentino nei Musei civici di Roma RomaToday A scuola di Harry Potter sul «Binario magico» al Museo di Pietrarsa Maghi e streghette in azione tra pozioni magiche e manici di scopa, lungo i vagoni dei treni storici del Museo di Pietrarsa per rievocare la magica atmosfera di Hogwarts e gli incantesimi stupefacenti ...

Museo dei Castelli di Casalbore, al via le aperture settimanali Dopo la pausa di dicembre e gennaio il Museo dei Castelli di Casalbore, in provincia di Avellino, unico percorso didattico-espositivo dedicato ai castelli e alle fortificazioni della provincia di ...

..." Comitato provinciale di Trento Roberto De Bernardis e del direttore della Fondazione...e rifacimento parziale del selciato in cubetti di porfido) e dell'arredo (rinnovo delle panchine e...A cura di Nicoletta Bernacchio e Antonella Corsaro Ore 16.00Fori Imperiali - Mercati di Traiano L'amore ai tempi degli imperatori: i Flavi e gli Ulpi Max 15 partecipanti Gli amori ai tempi ...Maghi e streghette in azione tra pozioni magiche e manici di scopa, lungo i vagoni dei treni storici del Museo di Pietrarsa per rievocare la magica atmosfera di Hogwarts e gli incantesimi stupefacenti ...Dopo la pausa di dicembre e gennaio il Museo dei Castelli di Casalbore, in provincia di Avellino, unico percorso didattico-espositivo dedicato ai castelli e alle fortificazioni della provincia di ...