Morti in casa e trovati dopo anni: la lunga lista di tragedie della solitudine (Di martedì 8 febbraio 2022) Marinella era su una poltrona, nel suo salotto. Proprio mentre era seduta, con ogni probabilità, ha avuto un malore che le è stato fatale. E lì, sulla poltrona, è rimasto il cadavere per due lunghi anni. Tanto è passato prima che, quasi per caso... Leggi su today (Di martedì 8 febbraio 2022) Marinella era su una poltrona, nel suo salotto. Proprio mentre era seduta, con ogni probabilità, ha avuto un malore che le è stato fatale. E lì, sulla poltrona, è rimasto il cadavere per due lunghi. Tanto è passato prima che, quasi per caso...

Saraghina3 : @LegalBugliano @JJ1897JJ @lllll66099563 Piu che altro provocano morti veri. Paziente tenuto a casa 1 mese con febbr… - 95Indeciso : @bu_gio81 @giorgiogilestro @fastomas Una parte sono troppo anziani e non vale la pena, qualcuno abbandonato a casa,… - LibertaNicola : RT @Rosalba_Falzone: Secondo voi, i camion militari a Bergamo, contenevano veramente le bare, con i morti di Covid 19 dentro, oppure si org… - massimopiazza3 : RT @Chiappuz: Il signor padrone, Elio Graziano, rassicurava i suoi operai: 'C'è meno pericolo che bere un bicchiere d'acqua'. 33 morti docu… - Veronik_974 : @chetempochefa @fabfazio Forse perché sono stati SEGREGATI PER MESI IN CASA con la scusa di una emergenza sanitaria… -