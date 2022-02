Macron a Kiev incontra Zelensky a minor distanza rispetto a Putin (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodomir Zelensky e il collega francese Emmanuel Macron sono entrati nella sala delle trattative per i colloqui a Kiev, a Palazzo Mariinsky. All'incontro seguirà una conferenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodomire il collega francese Emmanuelsono entrati nella sala delle trattative per i colloqui a, a Palazzo Mariinsky. All'incontro seguirà una conferenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Macron Kiev Ucraina, alta tensione, ma la diplomazia al lavoro L'obiettivo della vigilia di Macron, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, era ... Il presidente francese, diretto a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha ...

Macron a Kiev incontra Zelensky a minor distanza rispetto a Putin Il presidente ucraino Volodomir Zelensky e il collega francese Emmanuel Macron sono entrati nella sala delle trattative per i colloqui a Kiev, a Palazzo Mariinsky. All'incontro seguirà una conferenza stampa. Le parti discuteranno la situazione della sicurezza intorno all'...

Ucraina: alta tensione, ma diplomazia al lavoro Oltre alla visita di Macron a Mosca, la diplomazia transcontinentale di lunedì ... il presidente polacco Andrzej Duda a Bruxelles e diversi ministri degli esteri europei a Kiev. Di rilievo l’incontro ...

Kiev: spiraglio diplomatico dopo incontro Putin-Macron Il presidente francese: "Non ci sarà escalation crisi". Il Cremlino: de-escalation massima priorità, ma garanzie sicurezza ancora senza risposta. "Se Kiev entra in Nato, non ci saranno vincitori" ...

