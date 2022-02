M5S: Calenda, 'non me ne po' fregà de meno, quel che succederà è irrilevante' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Di quel che accadrà nel Movimento 5 stelle, in particolare tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, "non me ne po' fregà de meno, è irrilevante, si rimetteranno insieme, poi arriverà Grillo e li sconfesserà". A dirlo Carlo Calenda, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. "I Cinquestelle -aggiunge- hanno inquinato il dibattito politico italiano, dicendo che erano tutti ladri, che loro avrebbero fatto in modo diverso, hanno smontato Industria 4.0 che andava benissimo, hanno fatto saltare l'Ilva che adesso va a investire in Francia, hanno detto che il Tap era da nazisti. Ad un certo punto hanno detto però noi al governo ci stiamo bene e allora diciamo che siamo evoluti. Ma non è un'evoluzione, perchè le evoluzioni che tutti facciamo sono basate sul fatto che tu elabori un pensiero, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Diche accadrà nel Movimento 5 stelle, in particolare tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, "non me ne po'de, è, si rimetteranno insieme, poi arriverà Grillo e li sconfesserà". A dirlo Carlo, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. "I Cinquestelle -aggiunge- hanno inquinato il dibattito politico italiano, dicendo che erano tutti ladri, che loro avrebbero fatto in modo diverso, hanno smontato Industria 4.0 che andava benissimo, hanno fatto saltare l'Ilva che adesso va a investire in Francia, hanno detto che il Tap era da nazisti. Ad un certo punto hanno detto però noi al governo ci stiamo bene e allora diciamo che siamo evoluti. Ma non è un'evoluzione, perchè le evoluzioni che tutti facciamo sono basate sul fatto che tu elabori un pensiero, che ...

