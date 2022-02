“La Juve può vincere lo scudetto” | l’ex Milan sgancia la bomba a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il successo a Venezia del Napoli e il crollo dell’Inter nel derbyese, in vista dello scontro diretto previsto sabato, in questi giorni si sta parlando molto della corsa fra gli azzurri e i neroazzurri per la corsa al titolo considerando che c’è solo un punto di distanza fra loro.ntus-VeronaCostacurta sullo: “nella lotta” Tra le pretendenti allo, oltre alle due prima citate, si aggiunge ilal pari dei punti del Napoli ma per Alessandro Costacurta anche lantus torna a fare gola.ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove ha dichiarato: “Faccio fatica a tenere fuori lantus dalla corsa per il titolo, guardando anche i calendari europei. Penso che si ...