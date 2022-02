Juventus, McKennie spaventa i tifosi: “Il calcio è un grande business e dico che…” (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami McKennie ha anche detto che è difficile dare tutto per scontato e sentirsi al sicuro a stare alla Juventus se non stai facendo il tuo lavoro. McKennie ha ammesso che… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sulche amiha anche detto che è difficile dare tutto per scontato e sentirsi al sicuro a stare allase non stai facendo il tuo lavoro.ha ammesso

Ultime Notizie dalla rete : Juventus McKennie Juventus, McKennie: "Rimpiazzarti è facile. Allegri e Pirlo? Pesa l'esperienza" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista bianconero McKennie ha parlato della sua esperienza con la maglia della Juventus Weston McKennie si è raccontato in 1 vs 1, format in onda su DAZN. Le anticipazioni riprese da La Gazzetta dello Sport dell'intervista disponibile da domani. DIFFERENZE TRA ALLEGRI E PIRLO ...

Morata, la Juve sta studiando un piano per tenerlo a Torino ... pronto a dispensare un assist da applausi a Denis Zakaria per il 2 - 0 della Juventus. "Non è un ...quanto si era visto in Supercoppa con l'Inter (cross da sinistra per la capocciata di Weston McKennie)...

Juve, McKennie: "Avevo perso fiducia in me stesso" Corriere dello Sport Juventus, McKennie: «Rimpiazzarti è facile. Allegri e Pirlo? Pesa l’esperienza» Weston McKennie si è raccontato in 1 vs 1 ... modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a fare il tuo in un club come la Juventus, rimpiazzarti è tanto facile quanto prenderti».

Carlo Nesti: “Vlahovic e Zakaria cantano “Brividi”" Nella Juventus, Chiellini, McKennie, Kulusevski e Bernardeschi. Capitolo a parte per Sanchez, reattivo, rapinoso, decisivo. Uno così meriterebbe i 90 minuti, ma, forse, il suo mestiere ideale è ...

