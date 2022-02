Juventus, McKennie: 'Posso giocare anche in porta' (Di martedì 8 febbraio 2022) "Io in porta? Non l'ho ancora fatto, magari un giorno... Mi considero un numero 8, un centrocampista 'box to box', perché come ho detto ho molta energia, Posso correre tantissimo. Fare box to box mi ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Io in? Non l'ho ancora fatto, magari un giorno... Mi considero un numero 8, un centrocampista 'box to box', perché come ho detto ho molta energia,correre tantissimo. Fare box to box mi ...

