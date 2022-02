Inter, Siviglia e Betis si uniscono alla corsa per Luiz Felipe (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Siviglia e il Real Betis si sono uniti alla corsa per ingaggiare Luiz Felipe dalla Lazio, aggiungendosi all’Inter. Il club di Milano... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Ile il Realsi sono unitiper ingaggiareLazio, aggiungendosi all’. Il club di Milano...

Advertising

sportli26181512 : Inter, Siviglia e Betis si uniscono alla corsa per Luiz Felipe: Il Siviglia e il Real Betis si sono uniti alla cors… - LALAZIOMIA : Inter, Siviglia e Betis si uniscono alla corsa per Luiz Felipe - infoitsport : Mercato Lazio Luiz Felipe, tra Inter e derby di Siviglia: il punto - Noibiancocelest : Luiz Felipe, la Lazio non accelera sul rinnovo e accende il derby di Siviglia. Attenzione all’Inter… - radiosei : Luiz Felipe, distanza di 400 mila euro per il rinnovo. Da Betis e Siviglia offerte più alte, Inter ferma -