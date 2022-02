Inter-Roma, San Siro accoglie Mourinho: striscioni e cori (Di martedì 8 febbraio 2022) Dodici anni dopo, l’attuale allenatore della Roma Josè Mourinho è tornato a San Siro davanti alla ‘sua’ Inter. Lo stadio ha applaudito il tecnico portoghese che vinse il Triplete coi nerazzurri nella stagione 2009/2010, mentre in Curva Nord è apparso un grande striscione con le parole: “Bentornato a casa José”. L’allenatore ha rivolso un bacio agli ex tifosi, poi è tornato serio in vista della partita che vale una semifinale di Coppa Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Dodici anni dopo, l’attuale allenatore dellaJosèè tornato a Sandavanti alla ‘sua’. Lo stadio ha applaudito il tecnico portoghese che vinse il Triplete coi nerazzurri nella stagione 2009/2010, mentre in Curva Nord è apparso un grande striscione con le parole: “Bentornato a casa José”. L’allenatore ha rivolso un bacio agli ex tifosi, poi è tornato serio in vista della partita che vale una semifinale di Coppa Italia. SportFace.

