Inter | infortunio per Bastoni | distorsione alla caviglia

(Adnkronos) – Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è stato costretto ad uscire dal campo al 45? del primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Gli esami a cui nelle prossime ore si sottoporrà il 22enne nerazzurro dovranno fare chiarezza sulla gravità dell'infortunio.

