Inter, contro l’amico Mourinho per ripartire: i numeri lanciano un piccolo allarme (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Inter torna in campo questa sera nei quarti di finale della Coppa Italia Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta nel derby che per l’Inter è già tempo di tornare in campo. I nerazzurri sono attesi dalla sfida di Coppa Italia contro la Roma del mai nemico José Mourinho. L’obiettivo è chiaro: centrare la semifinale del torneo, sperando di migliore i numeri non proprio belli dell’ultimo periodo. “Si gioca in un clima carico, forse troppo. L’ambiente Inter tende a somatizzare le sconfitte, a far montare il pessimismo. Sulla panchina che fu dell’allora Special One, Inzaghi insegue il tripletino (Supercoppa, Coppa Italia e scudetto), con qualche turbamento”. “La flessione dell’Inter non sta solo nel derby perso, ma nel fiatone con cui aveva vinto le ... Leggi su intermagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) L’torna in campo questa sera nei quarti di finale della Coppa Italia Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta nel derby che per l’è già tempo di tornare in campo. I nerazzurri sono attesi dalla sfida di Coppa Italiala Roma del mai nemico José. L’obiettivo è chiaro: centrare la semifinale del torneo, sperando di migliore inon proprio belli dell’ultimo periodo. “Si gioca in un clima carico, forse troppo. L’ambientetende a somatizzare le sconfitte, a far montare il pessimismo. Sulla panchina che fu dell’allora Special One, Inzaghi insegue il tripletino (Supercoppa, Coppa Italia e scudetto), con qualche turbamento”. “La flessione dell’non sta solo nel derby perso, ma nel fiatone con cui aveva vinto le ...

