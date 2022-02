Il reddito di cittadinanza con il trucco della via che non esiste

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni: 960 indagati a Torino #torino #poliziamunicipaleditorino… - SkyTG24 : Truffa reddito di cittadinanza, 960 indagati a #Torino - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, lo Stato con una mano dà e con l’altra toglie. L’Inps conferma: tagliato a invalidi e anzi… - leoberthi : RT @piergiuseppe36: La maxi truffa sul reddito di cittadinanza: quasi 1000 indagati - AdiraiIt : #Economia #CartaRdC #PagamentiRdC Ricarica pagamenti RdC Febbraio 2022, quando arriva il pagamento sulla carta del… -

Ultime Notizie dalla rete : reddito cittadinanza

Proprio il prelievo con le diverse carte di credito ha insospettito gli agenti che hanno fermato l'uomo per approfondimenti: aveva numerose carte postepay rilasciate per ildi...di, scoperta maxi truffa da sei milioni di euro a Torino : indagate ben 960 persone di cui 330 cittadini rumeni . Avrebbero dichiarato dati falsi e residenze inesistenti per ...che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, per un totale di quasi 120 mila euro. I responsabili individuati nel corso delle indagini, spiegano i militari, ...nel corso di un'inchiesta riguardante il Reddito di Cittadinanza. Gli indagati avrebbero rilasciato false generalità e residenze fittizie, in modo da ottenere il sussidio in via del tutto illecita. Il ...